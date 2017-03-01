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≡ Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
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Василий Евсеевич.
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не говорит о том, почему теплопотери высокие, почему высокий тариф, почему водники, электрики и газовики бегают круглый год, а тепловики вальяжно прохаживаются. За теплые места трясетесь. Почему раньше не били тревогу о свищах?

Александр
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня директор дал уазание начальникам чтобы в течении 2 недель все люди вышли из профсоюза под страхом увольнения. Почуствовал волю, под прикрытием акима, делает что хочет!!!

Александр
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 09:17
Комментарий удален модератором.

Александр
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 11:01
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
Никто не говорит о том, почему теплопотери высокие, почему высокий тариф,

Евсеич,ты что читать разучился.Тебе же давно написали,что теперь тарифы будут расти еще больше.Кредит отдавать надо.Неплательщиков станет больше.Ну свищей соответственно тоже.

бота
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 12:25
Комментарий удален модератором.

Справедливая
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЕВСЕИЧ "Никто не говорит о том, почему теплопотери высокие, почему высокий тариф, почему водники, электрики и газовики бегают круглый год, а тепловики вальяжно прохаживаются. За теплые места трясетесь. Почему раньше не били тревогу о свищах?"
Что значит все бегают круглый год? А что вокруг котла надо бегать? У каждого своя работа! О свищах в рабочий журнал было записано еще в ноябре. : "То, что вы здесь показали, это сотрудников никоим образом не касается, - отрезал главный инженер." Что еще надо пояснять? И что же Вы раньше не поднимали вопрос о тарифах и пр., или хотите людей увести от главной темы. Сколько будет продолжаться издевательство над людьми, унижения оскорбления , перестановки без нужды: начальника смены ТЭЦ перевели диспетчером, менеджера довели до инфаркта, нач-ку. отдела кадров директор сказал , чтобы я Вас в трехдневный срок здесь не видел! Придумали внеочередную аттестацию, проходить будут все и даже рабочие! Это еще один рычаг воздействия на неугодных.Наверное, есть список тех, кто не должен пройти аттестацию! Специалисты продолжают увольняться! Это прямое нарушение прав человека! Дискриминация людей! Что еще надо для развала коллектива. До прихода этого директора предприятие нормально работало ,а он тут явился один " борец за правду"?!!! Городские власти, Вы вникните в суть проблемы! Конфликт он разгорается еще больше! Пора остановить эту "вертушку"!

Справедливая
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, какой же отраслевой профсоюз согласился принять вновь созданный директором проф, группу. Профсоюз " Энергетиков ", обращаюсь лично к вам! Вы призваны защищать права ваших работников! И что же молчите, чего ждете, когда творится такое беззаконие? Руководитель предприятия целенаправленно уничтожает проф. организацию, а вы молчите! Буквально , издевается над председателем профкома! Примите какие-то меры, в конце концов! Тем более , что директор дал указание в теч. 2 недель выйти всем из профсоюза, или все будут уволены! Бойня не на жизнь , а на смерть!

бота
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всякую чушь можно пропустить ,чего даже не было ,а правду заварачиваете т.е удаляете
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