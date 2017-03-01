Справедливая Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после... #81







Отправлено: - 13:08 ЕВСЕИЧ "Никто не говорит о том, почему теплопотери высокие, почему высокий тариф, почему водники, электрики и газовики бегают круглый год, а тепловики вальяжно прохаживаются. За теплые места трясетесь. Почему раньше не били тревогу о свищах?"

Что значит все бегают круглый год? А что вокруг котла надо бегать? У каждого своя работа! О свищах в рабочий журнал было записано еще в ноябре. : "То, что вы здесь показали, это сотрудников никоим образом не касается, - отрезал главный инженер." Что еще надо пояснять? И что же Вы раньше не поднимали вопрос о тарифах и пр., или хотите людей увести от главной темы. Сколько будет продолжаться издевательство над людьми, унижения оскорбления , перестановки без нужды: начальника смены ТЭЦ перевели диспетчером, менеджера довели до инфаркта, нач-ку. отдела кадров директор сказал , чтобы я Вас в трехдневный срок здесь не видел! Придумали внеочередную аттестацию, проходить будут все и даже рабочие! Это еще один рычаг воздействия на неугодных.Наверное, есть список тех, кто не должен пройти аттестацию! Специалисты продолжают увольняться! Это прямое нарушение прав человека! Дискриминация людей! Что еще надо для развала коллектива. До прихода этого директора предприятие нормально работало ,а он тут явился один " борец за правду"?!!! Городские власти, Вы вникните в суть проблемы! Конфликт он разгорается еще больше! Пора остановить эту "вертушку"!