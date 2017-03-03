Хорошо, что они заговорили, ЖАЛЬ, ЧТО ОПЯТЬ НЕ О НАСУЩНОМ!

У НИХ НЕ ХВАТИЛО заговорить О ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ ЖДУТ И НЕ ДОЖДУТСЯ РЕШЕНИЯ, например:

- ГАЗИФИКАЦИЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА, а то в 90-х систему развалили и растащили,и НАРОД ПОВСЕМЕСТНО ПОЛЬЗУЕТСЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ, (газгольдеры ржавеют и не используются). Для ГОСПОД из АСТАНЫ - ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА, а в состоянии ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ЖИВУТ ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ - ЭТО стало Н О Р М О Й ???

- УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, ПЕРЕРАБОТКА ЛИТИЕВЫХ АКБ, БАТАРЕЕК...

ВЕДЬ ОТРАВЛЯЕМ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СВАЛИВАЯ И СЖИГАЯ МУСОР ЗА ГОРОДАМИ!!!

- ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ), А ТО 100 КВт НА ЧЕЛОВЕКА - НОРМА, А ПОТОМ НАЧИНАЙ ПЛАТИТЬ ПО СЕТКЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ!!!

Уважаемые господа, оставьте в покое АСТАНУ, ВЗГЛЯНИТЕ НА ИСТИННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАНЫ. Сказал же Президент НЕТ ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ АСТАНЫ, так снова ЗАГОВОРИЛИ. У нас во дворе таких называли вспомните как,,,