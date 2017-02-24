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(Полноправные пользователи) Сообщений: 366

Регистрация: 18.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:25 Уважаемая Ольга Колоколова! А почему вы не баните тех, кто оскорбляет других участников форума? Почему не баните тех, кто позволяет себе неоднократные нарушения правил форума?Вот в обсуждении статьи про стоимость переименования улиц 112-ый многое чего себе позволил, я насчитал только на последней странице 11 удалённых сообщений! Вместо того, чтобы забанить неадеквата, вы просто решили закрыть тему. Я считаю, что у нормальных участников форума осталось многое не высказано, без всяких взаимных оскорблений.