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≡  На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27382
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы ничего плохого не видим, что в текстах, на которые будут отвечать студенты – а мы сейчас говорим о пробных экзаменах – будут вопросы, которые касаются знаменитых людей", - пояснил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
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§ Аноним
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 03.03.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где Кайрат Нуртас? Забыли?
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§ Аноним
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 03.03.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:

GGG выступает за РК, и гордится что это его Родина, а мог бы америкосовское гражданство получить и свалить отседова

Побьет кого-то из именитых, поднимет свой прайс и котировки, тогда и прощай родные берега. Пока кроме отсутствия поражений у него нет достяжений, достойных соперников на его пути не было.
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Читатель 1
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это фантасмагория какая-то. Долбанулись что-ли ? ( теперь понятно куда катимся)

Николай
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Провел 36 боев, все выиграл, 33-нокаутом.
Чемпион мира по четырем версиям в боксе.
С ним непосредственно общались, выражая
ему свое восхищение: Д.Трамп, принц Мона-
ко Апьберт, футболист Златан Ибрагимович.
Да и наш Президент его очень уважает.
Уже сейчас ГГГ-великий боксер, которому
нет равных в его весовой категории.

гость
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
Провел 36 боев, все выиграл, 33-нокаутом.
Чемпион мира по четырем версиям в боксе.
С ним непосредственно общались, выражая
ему свое восхищение: Д.Трамп, принц Мона-
ко Апьберт, футболист Златан Ибрагимович.
Да и наш Президент его очень уважает.
Уже сейчас ГГГ-великий боксер, которому
нет равных в его весовой категории.

И что?
Пензец какойто. Весна штоли? Солнышко пригрело?
Полный абзац
Создай фанклуб и фанатей там с фанатами до...

правп
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за каша в голове у этого чиновника , если там про какого-нибудь очередного джигурду пишут в желтых изданиях ( а наши ведущие СМИ по факту желтые) ,тоджигурду в вопросники ЕНТ забивать? Шын айтса, я не желаю чтоб мои дети что либо знали про есентаеву,адамбаева и пр турсуновых.

§ white-out
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 03.03.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
Провел 36 боев, все выиграл, 33-нокаутом.
Чемпион мира по четырем версиям в боксе.

И чо? Тебе жить стало легче? Зарплата выросла? Или от того, что он такой немерянный чемпион тебе детей кормить-поить-одевать не надо?
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1
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 21:52
Комментарий удален модератором.

Против всех!!!
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Провел 36 боев, все выиграл, 33-нокаутом.
Чемпион мира по четырем версиям в боксе.-
Но это никак не стыкуется со школьной программой. а кулачные бои-вообще агрессивность-вредно для школьников.

§ 07Litra
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9099
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
Ничего не имею против то-
го, что в РФ гордятся Пугачевой и Галкиным.

мля,попсой?... гордяца?... в Рашке?... а чё за нарот там жывёт? у вас там поди и иконы с Максом Пугачовым с клонами... :-o Цитата:
лимон:
ну и ладно, на то и рассчитано, что студент знает, а что нет

ЦИТРОН,эта ни на знания ращитано,а на уверенность, есть ли вапще у студента то,чем ДУМАЮТ.... :-x
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§ 07Litra
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9099
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Несколько раз возникало желание замечание ему сделать,

нужно было... нужно.... понять бы он-не понял,но рефлекс бы состоялся....
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Простой обыватель
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 04.03.17 - 01:45
Комментарий удален модератором.

Доктор СИЗО
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 04.03.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы заметить господину министру. Нельзя превращать государственные экзамены в жалкое посмещище. Я понимаю, что у вас эйфорийное состояние и желание всем угодить!!! Но так нельзя поступать!!!

§ Дантист
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 04.03.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да чего уж скромничать! Надо как с переименованием улиц, ну типа "группа граждан ходатайствовала о внесении уважаемого .... (фамилия родственника), в вопросники по ЕНТ, поскольку он внес значительный вклад в развитие местной автобазы..." :lol:
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112
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 04.03.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министра пора самого выкинуть с работы за идиотизм и потом изучать в учебниках, что делать этого нельзя..
И сравнение с желтой прессой, где говорят в каком белье оно ходило или с кем переспало, или сколько бабла заработало за концет, сравнивать и ставить желтую прессу и образование министру это попросту преступление..
Теперь первоклашки должны изучать в каком нижнем белье ходят наши шоумены и гаварить Вау или Окей?
Обязательно на английском?
И с какого перепугу он английский ввел государственным языком, когда даже казахский язык больше половины населения не знает?
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