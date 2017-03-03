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§ NG.kz
Вопросы игрокам и тренеру ФК «Тобол» можно будет задать перед встречей клуба с болельщиками
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27382
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиционная предсезонная встреча болельщиков с игроками и тренерским штабом костанайской футбольной команды состоится в воскресенье, 5 марта, в ДК «Мирас» (бывший ДК "Юность", р-н КЖБИ). Начало - в 19:00.
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Адекватный
Re: Вопросы игрокам и тренеру ФК «Тобол» можно будет задать...




Отправлено: 03.03.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боятся вопросов про Жумаскалиева, вот и придумали ахинею с ватсапами и контактами.

§ bgb
Re: Вопросы игрокам и тренеру ФК «Тобол» можно будет задать...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3315
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.03.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос: когда вас, фк "тобол", наконец, закроют?!
в провинциальном городишке никчемная команда с огромным бюджетом...
Профайл

112
Re: Вопросы игрокам и тренеру ФК «Тобол» можно будет задать...




Отправлено: 03.03.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
когда вас, фк "тобол", наконец, закроют?!

Хороший вопрос.
Когда же их наконец закроют.

ТТС
Re: Вопросы игрокам и тренеру ФК «Тобол» можно будет задать...




Отправлено: 03.03.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адекватный:
про Жумаскалиева,

Очень хорошо, что тормоза нет в команде!

Доктор СИЗО
Re: Вопросы игрокам и тренеру ФК «Тобол» можно будет задать...




Отправлено: 04.03.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели нужно добираться до далекого Камеруна, что бы притащить в захудалую провинциальную команду очередного весьма посредственного игрочишку? Это ваш понт или что иное?

ВЧК
Re: Вопросы игрокам и тренеру ФК «Тобол» можно будет задать...




Отправлено: 04.03.17 - 12:18
Комментарий удален модератором.
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