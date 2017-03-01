/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27382
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
Читать новость

Василий Евсеевич.
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не говорит о том, почему теплопотери высокие, почему высокий тариф, почему водники, электрики и газовики бегают круглый год, а тепловики вальяжно прохаживаются. За теплые места трясетесь. Почему раньше не били тревогу о свищах?

Александр
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня директор дал уазание начальникам чтобы в течении 2 недель все люди вышли из профсоюза под страхом увольнения. Почуствовал волю, под прикрытием акима, делает что хочет!!!

Александр
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 09:17
Комментарий удален модератором.

Александр
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 11:01
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:
Никто не говорит о том, почему теплопотери высокие, почему высокий тариф,

Евсеич,ты что читать разучился.Тебе же давно написали,что теперь тарифы будут расти еще больше.Кредит отдавать надо.Неплательщиков станет больше.Ну свищей соответственно тоже.

бота
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 12:25
Комментарий удален модератором.
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 127
Пользователей: 1
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх