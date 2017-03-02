Ольга Колоколова Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной... #47



Модератор

(Администрация) Сообщений: 2107

Регистрация: 24.12.06 Модератор(Администрация) Отправлено: - 11:26 Да. Совершенно не исключено, что врач не имеет отношения к убийству коллеги. Полиция пока ситуацию не прокомментировала. Захотят что то сказать ДВД или адвокаты - пожалуйста. Но, уважаемые Таня -Валентина, мы сообщили только то, что знали: Изалдина задержана. И это правда.



Насчёт фотографий - да, сети иногда - штука опасная. Но все фотографии в сеть выложила сама их владелица и это открытый источник.