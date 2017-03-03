архимед Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель... #7







Отправлено: - 00:22 Вор должен сидеть и разговор короткий! Если в голове только жажда наживы за чужой счет, таким место только на нарах! Штраф только ломает семью, если она таковая имеется! Откуда "бабки" для развлечений! Это уже порядок получения взяток отработан и поэтому кто слаб на искушение, и не может сдержать зуда своих ручек, чтобы не протянуть руку за деньгами, пусть вообще не суется к кормушке! Там никто вас не ждет! Учитесь не брать взяток и тогда не нужно будет прикрываться детьми, больными родителями! Спасибо нужно еще сказать, тому, кто не забирает все имущество у родственников взяточника! А пора бы уже или отменить мораторий на смертную казнь, чтобы не плодить будущих "нищих" взяточников! Отстрел и все! Отмучился от неизлечимой болезни и родне спокойно - не заберут имущество у них!