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§ NG.kz
Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений "съедает" инфляция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Петр Своик на общественном совете при ЕНПФ внес предложение о предоставлении такой информацию вкладчикам вместе с данными о сумме пенсионных отчислений и накоплений.
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§ vbn
Re: Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 04.03.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом случае все ясно .
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