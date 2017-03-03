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§ NG.kz
Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель признали вину в коррупционных преступлениях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рекордные сроки закончилось расследование громкого дела о миллионной взятке, полученной начальником ЛОВД на станции Костанай Ержаном САПАРОВЫМ. Предварительные слушания прошли сегодня, 3 марта, в суде № 2.
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elli
Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель...




Отправлено: 03.03.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все сразу вспоминают про детей. цирк да и только

азат
Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель...




Отправлено: 03.03.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если всех посадят кто будет работать в каждом районе и городе некомплект десятки сотрудников. Никто не хочет идти работать в полицию.

777
Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель...




Отправлено: 03.03.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таких прощать нельзя, они подрывают основу государства. Не комплект в полиции???? Люди туда устроится не могут, годами ждут, не все там прозрачно да и таких кто просит за трудоустройство не мало.

!
Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель...




Отправлено: 03.03.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Азат,а вы что думаете ,что в полицию нужно идти работать чтобы брать взятки?

§ bgb
Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3315
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.03.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
Если всех посадят кто будет работать в каждом районе и городе некомплект десятки сотрудников. Никто не хочет идти работать в полицию.

некомплект? попробуйте туда устроиться - потом скажете...
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шанхай уральская
Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель...




Отправлено: 03.03.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достало уже...то воруют или взятки берут работать никто не хочет что поделаешь национальная традиции не стареют.Дастан ШАМШИН попросил приобщить к делу справку о состоянии здоровья старшей дочери Батталова, которая является инвалидом 3-й группы.Ну да когда совершал преступление о ребёнке не думал в глазах деньги были а сейчас всё осознал а если не поймали осознания не было всё логично.

архимед
Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель...




Отправлено: 04.03.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вор должен сидеть и разговор короткий! Если в голове только жажда наживы за чужой счет, таким место только на нарах! Штраф только ломает семью, если она таковая имеется! Откуда "бабки" для развлечений! Это уже порядок получения взяток отработан и поэтому кто слаб на искушение, и не может сдержать зуда своих ручек, чтобы не протянуть руку за деньгами, пусть вообще не суется к кормушке! Там никто вас не ждет! Учитесь не брать взяток и тогда не нужно будет прикрываться детьми, больными родителями! Спасибо нужно еще сказать, тому, кто не забирает все имущество у родственников взяточника! А пора бы уже или отменить мораторий на смертную казнь, чтобы не плодить будущих "нищих" взяточников! Отстрел и все! Отмучился от неизлечимой болезни и родне спокойно - не заберут имущество у них!

Дана
Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель...




Отправлено: 04.03.17 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он всего лишь подчиненный, начальник дал указание он подчинился! А теперь из-за начальника страдает вся семья!Цитата:
шанхай уральская:

Гость
Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель признали вину в коррупционных преступлениях




Отправлено: 04.03.17 - 08:59
Комментарий проходит проверку.

§ vbn
Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 04.03.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приказ до разумного момента -приказ , как то так звучит.
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