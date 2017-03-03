Валентин Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь... #45





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5456

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:37 Цитата: Victor Yang:

Я не хочу в это верить.



Недавно разговаривал с умным человеком, рассказал про т.н. футурошок.

Быстрые изменения вызывают выпадение в несколько типов реакций на них, реверсионизм (яростно-догматическое возвращение к ранее успешному) это одна из них.

Вот это, на мой взгляд, одно из проявлений - поведенческие реакции века так с 18-19-го.

Другое проявление это лютая религиозность.