NG.kz А эту горку будут убирать?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:49 В центре города снесли горки в связи их аварийностью. А вот на бульваре молодежи горка еще стоит ее как будут убирать или пусть тает сама по себе. По бокам стена уже отваливается.

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