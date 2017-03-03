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§ NG.kz
А эту горку будут убирать?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центре города снесли горки в связи их аварийностью. А вот на бульваре молодежи горка еще стоит ее как будут убирать или пусть тает сама по себе. По бокам стена уже отваливается.
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§ Алиса
Re: А эту горку будут убирать?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3023
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.03.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выйдите с детками с лопатками да и снесите "опасные" стены. А там и спец.машину подгонят и уберут. Чего за привычка - сразу в газету? :-x
Профайл

иииигарь
Re: А эту горку будут убирать?




Отправлено: 04.03.17 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Чего за привычка - сразу в газету? :-x

мож его органы за вандализм привлекут.

Гость
А эту горку будут убирать?




Отправлено: 04.03.17 - 09:06
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