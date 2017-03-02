житель Re: Поднимайте их без громких слов #15







Отправлено: - 15:31 Костанайским КРЕМиЗК руководят ненаигравшиеся мальчишки. Им дали огромные полномочия, практически не ограниченные никакими правилами. Чтобы ими пользоваться надо мудрость иметь, а не только мальчишищий азарт. А так они как подростки за рулем БМВ. С дури еще много дров наломают.

Простой пример. Цель и задача КРЕМиЗК - развитие конкуренции. А они чем занимаются? Душат цены, делая непривлекательными виды конкурентной деятельности. Фактически узаканивают монопсонически низкую цену, с которой призваны бороться. А все ради "печеньки", которую получат из Астана за "сдерживание" цен... их за это ласково по холке потреплют...