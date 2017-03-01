Василий Евсеевич. Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после... #75







Отправлено: - 02:01 Никто не говорит о том, почему теплопотери высокие, почему высокий тариф, почему водники, электрики и газовики бегают круглый год, а тепловики вальяжно прохаживаются. За теплые места трясетесь. Почему раньше не били тревогу о свищах?