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§ NG.kz
Поднимайте их без громких слов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публикация в СМИ может стать основанием для обвинения предпринимателей в действиях, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Информацию об этом на днях обнародовали представители департамента КРЕМиЗК на заседании круглого стола по вопросам цен на хлеб и качества хлебобулочных изделий.
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житель
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 03.03.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайским КРЕМиЗК руководят ненаигравшиеся мальчишки. Им дали огромные полномочия, практически не ограниченные никакими правилами. Чтобы ими пользоваться надо мудрость иметь, а не только мальчишищий азарт. А так они как подростки за рулем БМВ. С дури еще много дров наломают.
Простой пример. Цель и задача КРЕМиЗК - развитие конкуренции. А они чем занимаются? Душат цены, делая непривлекательными виды конкурентной деятельности. Фактически узаканивают монопсонически низкую цену, с которой призваны бороться. А все ради "печеньки", которую получат из Астана за "сдерживание" цен... их за это ласково по холке потреплют...

Василий Евсеевич.
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 04.03.17 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае хлеб очень плохой и стоит 70 теньге. В Житикаре хлеб вкусный и отличного качества и стоит тоже 70 теньге! Ктот отвечает за эти дела и кто позволил костанайцев кормить таким дерьмовым хлебом, не знаю?

ВЧК
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 04.03.17 - 07:45
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Поднимайте их без громких слов




Отправлено: 04.03.17 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то полковник из Шинсервиса... тусуется... видимо руководит группой лиц.
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