архимед Re: В экономике заметный рост только у цен #7







Отправлено: - 01:21 Не дано право народу назначать акимов области и поэтому это лишь игра! Провели собрание и ладно! В зале просиживают подчиненные акима области, и бывшие красные директора, руководители ГКП, ГУ, ДВД, им все по барабану! Они зарплату получают из бюджета. Лишь бы не спали! Заметили кроме показухи и цифр аким области ничего не зачитал! Денисов задал вопрос типа, а что в области денег много, что нужно разбрасывать ради гранитных бордюр! Ответ реформатора: Этот бордюр простоит 50 лет! Тогда надо такой асфальт в городах укладывать, который 50 лет простоит и у всех невежд, которые не могут укладывать хороший асфальт, забирать лицензии и имущество, а затем сразу же банкротить! У населения сейчас почти слабо с деньгами! В основном в Астыкжане госслужащие товарятся, которые наверное и создают фон благополучия, ведь они в основном получают по 100 тысяч и более! Лекарства цены подняли так, что пожилые теперь будут дольше жить, чтобы увидеть как в стране будут падать цены!