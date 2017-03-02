









Отправлено: - 23:53 хочу обратится к источнику, вот только представьте что эта женщина окажется не виновной , а вы взяли на все обозрение выложили ее фотографии в сеть ((( скольким людям сломали жизнь эти социальные сети , пишут люди о коррупции под статьей, на которой журналисты зарабатывая деньги таким путем что выкладывают возможно просто попавших под подозрение людей, ломая жизнь им , и их близким (( очень жаль родных и убитой и осужденной и не важно за что была убита врач, и действительно ли причастна подозреваемая