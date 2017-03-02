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≡ Задержана заведующая отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержана заведующая отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации из неофициальных источников, врач Зауреш Изалдина была задержана сегодня, 2 марта, на рабочем месте — в Костанайской областной психиатрической больнице. Очевидцы утверждают, что сотрудники полиции увезли заведующую отделением в наручниках.
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§ bgb
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3315
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.03.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шах:
Не дооценила профессианализм стражей порядка...а зря.

если такая версия, то, скорее, исполнители были быдловатые...
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§ Булат Альминбекович
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...
Булат Альминбекович


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 03.03.17 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а как она вышла на задержанных киллеров?
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Сай
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За декаду раскрыли! Либо вели с самого начала, отдав в жертву пенсионерку. Либо очевидец был и видеокамеры работали. Либо интерес и интересанты могучие. Часы генерала Маткенова дольше искали.
И... какое дорогое место, если на такое злодейство решилась.
Два медика убиты за 8 дней, медик задержана. Надо менять всех здравоохраненческих начальников, от главврачей до министра.

андрей
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно наш Нурике от Путина не отходит , мужик то умный ,понимает ,что после него здесь с таким сбродом ловить не чего .....

гость
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зная способности наших "по раскрытию", не стал бы делать какие-либо выводы. Еще свежо в памяти как задерживали и даже до суда доводили, а потом бац! и случайно другой находился (или люди сами находили).

...
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А папа у неё кажется аттестацией врачей занимается?!

Глеб
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правоохранительные органы молодцы...Могут ведь

777
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:

Цитата:
...:

Это точно! Нужно тоже его проверить и взаимосвязь...

...
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
и взаимосвязь...

А взаимосвязь тут на глазах - ни один врач не будет ей перечить и конфликтовать! А то бац и ...

Володя
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FEDOR:
.А картавые на западе смеются, радостно потирая ложноручками, мечтая о реализации своих планов по оккупации нашей Родины..

почему вы так высокомерно уничижительно их называете,, картавыми ложноручками? это в благодарность за все что создала их цивилизация? да если не они мы бы бегали в лыковых лапоточках по лесу и охотились друг на друга.

Асеке
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всевышний все видит. пусть ей выпадет по заслугам. пусть все отжаттые квартиры душевно больных ей откликнутся.

6565
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не только квартиры...

§ Архангел
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...
Архангел


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 20.03.10
Отправлено: 03.03.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Асеке:
Всевышний все видит. пусть ей выпадет по заслугам. пусть все отжаттые квартиры душевно больных ей откликнутся

да. одна из этой схемы уже на суде у всевышнего, эта теперь долго детей не увидит. хорошо если у следствия ума хватит вопросы позадавать. кто подписи выбивал кто хаты переоформлял и продавал, кому и сколько денежек утекало....
Но я так думаю всё прикроют бытовухой- признание есть -дело раскрыто- все довольны- серые в шоколаде, ни кто в год КазЭкспо не подымет шум и не объявит руководителей ОПГ . хотя все всё и так знают
Профайл

Валентина
Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной...




Отправлено: 03.03.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хочу обратится к источнику, вот только представьте что эта женщина окажется не виновной , а вы взяли на все обозрение выложили ее фотографии в сеть ((( скольким людям сломали жизнь эти социальные сети , пишут люди о коррупции под статьей, на которой журналисты зарабатывая деньги таким путем что выкладывают возможно просто попавших под подозрение людей, ломая жизнь им , и их близким (( очень жаль родных и убитой и осужденной и не важно за что была убита врач, и действительно ли причастна подозреваемая
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