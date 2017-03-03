ВВ Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались... #17







Отправлено: - 18:04 скорее всего это из той команды которые Гаишников сдали, хотели по закону будет теперь им по закону, груз, машину конфискуют отсидит лет 10 еще штраф заплатит, я примерно прикидываю кто это такие.