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≡ Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенатор Дархан Калетаев считает своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны. Предложение о переименовании поддерживает и "коренной целиноградец", депутат Мажилиса Павел Казанцев.
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§ Валентин
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я не хочу в это верить.


Недавно разговаривал с умным человеком, рассказал про т.н. футурошок.
Быстрые изменения вызывают выпадение в несколько типов реакций на них, реверсионизм (яростно-догматическое возвращение к ранее успешному) это одна из них.
Вот это, на мой взгляд, одно из проявлений - поведенческие реакции века так с 18-19-го.
Другое проявление это лютая религиозность.
Профайл

§ drakon
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Недавно разговаривал с умным человеком, рассказал про т.н. футурошок.
Быстрые изменения вызывают выпадение в несколько типов реакций на них, реверсионизм (яростно-догматическое возвращение к ранее успешному) это одна из них.

Вот как бывает,когда встретятся - Два умных человека... :lol: :lol:
Профайл

ВЧК
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 23:55
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 23:58
Комментарий удален модератором.
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