Цитата: гость:

Неужели их устанавливает кто попало?Ведь наверняка есть фирмочка которая должна этим заниматься

это как с пандусами, что-бы были, неважно что ими невозможно воспользоваться. главное установлен. а фирмочка с лицензией наверняка такой ценник заломит, вот и лепят кто во что горазд