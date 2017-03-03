Цитата: Предложение о переименовании поддерживает и "коренной целиноградец", депутат Мажилиса Павел Казанцев. По его словам, предложения о закреплении выдающегося вклада Лидера нации в строительство нашего государства уже активно обсуждались в обществе после принятия исторической Декларации двадцатипятилетия Республики Казахстан. Иногда начинаешь сомневаться в адекватности некоторых депутатов. Порой такие мысли выдвигают что простым смертным не понять чего именно они хотели этим сказать.Вроде и разумные люди но мне порой кажется они просто играются и высматривают реакцию президента. Либо этим они хотят унизить президента.. и дискредитировать в наших глазах?