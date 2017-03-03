07Litra Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4851





(Пользователи) Сообщений: 9099

Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 21:13 Локи выведывает тайну. Узнал о таких чудесах Локи и решил проведать, в чем здесь дело. Принял он образ старой благочестивой старушки и пришел к матери Бальдра. Участливо расспросил ее о сыне, и та все рассказала, признавшись, что только с куста омелы не взяла клятву, потому что он показался ей совсем молодым.



Распрощавшись с женщиной, Локи тотчас побежал к омеле, вырвал ее с корнем и принес на тинг. А там оказался слепой Хед, брат Бальдра. Не мог он участвовать в забавах и очень грустил. Локи вложил куст омелы ему в руку и посоветовал метнуть в Бальдра на голос. Пронзил прут Бальдра, упал он замертво на землю. Зарыдали все асы, перестали их слушаться языки, не повиновались им руки и ноги. И все думали только об одном: кто же совершил такое злодейство.