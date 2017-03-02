Цитата: Асеке:

Всевышний все видит. пусть ей выпадет по заслугам. пусть все отжаттые квартиры душевно больных ей откликнутся

да. одна из этой схемы уже на суде у всевышнего, эта теперь долго детей не увидит. хорошо если у следствия ума хватит вопросы позадавать. кто подписи выбивал кто хаты переоформлял и продавал, кому и сколько денежек утекало....

Но я так думаю всё прикроют бытовухой- признание есть -дело раскрыто- все довольны- серые в шоколаде, ни кто в год КазЭкспо не подымет шум и не объявит руководителей ОПГ . хотя все всё и так знают