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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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Вайпер .
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 03.03.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Кряжу была в\ч 02506 , учебная мотострелковая , полигон в Черноречье . 8-)

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 03.03.17 - 08:21
Комментарий удален модератором.

* 07Litra
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9096
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Я там жил в те времена , когда " колёсники "( не новодел , доживали свой век ) по Волге ходили ,

поищи... может чё в затонах осталось... разбогатеть можеш... лет пять назад,мужики искали в интернете "колёсники" за любую цену... какой-то купеческий ресторан мутить хотели....
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* Архангел
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Архангел


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 20.03.10
Отправлено: 03.03.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ономасты ваши - где? Костанайская...

Ваши ономасты тоже дремлют)))ведь в кОстанае до сих пор улица Кустанайская существует :lol: :lol: :lol:
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§ drakon
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9980
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Архангел:
Ваши ономасты тоже дремлют)))

Тов.07, а у нас оеомасты вообще то есть?
Я что то не слышал ниразу... :lol: :lol:
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* 07Litra
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9096
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 22:45
Комментарий проходит проверку.
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