/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу ошейник		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу ошейник
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пес, потерявший хозяйку, получил шанс на новую жизнь благодаря объединенным усилиям сотрудников природоохранной прокуратуры, городской ветеринарной службы и волонтеров. 1 марта в природоохранную прокуратуру Костаная обратилась жительница частного сектора по пр. Абая с просьбой о помощи.
Читать новость

Человек
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Одно дело когда забивают домашних животных (КРС, свиньи, бараны, куры), их для того и выращивают, их едят и это действительно так, от этого никуда не дется, но когда стреляют в бездомных собак это уже живодерство!!! Их что потом съедают? Нет! Это элементарно - самый дешевый вариант для очистки городов от бродячих животных это отстрел!!! Зачем государству тратить деньги на приюты, стерилизацию и содержание бездомных животных, когда проще потратиться на 1 пулю и все проблемы решены!!!
И никто не говорит, что это не проблема! Да, это очень опасно и я полностью согласен с Вами, что бродячие собаки опасны, и не только для детей, но и для всех остальных людей! Но ведь всегда есть другие пути решения!!!

112
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Человек:

Одно дело когда забивают домашних животных (К

А ты видел как их забивают?
Кувалдами по носу часто.
Хрюшкам ищут длинным ножиком сердце и не могут найти, тогда как бедное животное ревет от боли?
А лошадь неумехи в загоне по лбу тоже кувалдами забивают, а она стоит, плачет, реально слезы из глаз идут и шевелиться не может..
А кстати, когда горло перерезают, ждут пока она живая и кровь вытечет, потом нерв обрезают в позвонке, животное, казалось бы из которогь вытекла вся кровь, начинает от боли корчиться и рыдать..
Да лучше пулю в лоб сразу, чем так умирать..
Нашли блин кого не жалеть, это же мы едим..
Собак то тоже разводим и для себя!
Как и утят, барашек, скотинушку..
А потому если оно не надобно тебе уже - имеет смысл убивать, а не рисковать чужими детьми, которых твоя собака уничтожит, когда будет голодная и злая..

112
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашлись тут, понтозащитники животных, которые убивая одних, жалеют других..
Всех тогда жалеть надо, не носить меховых шуб и спать на синтетических подушках..
И стать вегетарианцами..
Тогда вас еще понять можно..
А так одни понты..

112
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в деревне раньше у каждого кошаки были.
Несли помет два раза в году.
Так же жили как всегда и везде хулиганы пасанята 11 до 14ти лет.
Им вся деревня практически, кто не мог забить котят, давали нарожденных и те их об стенки и камни, разбивали черепа..
Зато не ходили бездомными эти выросшие кошаки и не были громадной голодной стаей и не убивали уже их детишек..
Жестоко, да, но практично..
А еще свиньям давали помню, и мы все дивились этому и смеялись в детстве, но то наверно уже жестоко..

* 07Litra
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9096
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну в ОБЩЕМ-то МАРИК прав... а в ЧАСТНОСТИ,собачку нужно было спасти (из гуманных ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ побуждений....),ну а опосля пристрелить... опять же исходя из гуманности... штоб собачонка не мучилась от "глада,жажды и страданий"....
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 88
Зарегистрированные пользователи: Архангел

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 203
Пользователей: 2
Всего: 205

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх