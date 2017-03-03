112 Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу... #16







Отправлено: - 18:35 Цитата: Человек:



Одно дело когда забивают домашних животных (К

А ты видел как их забивают?

Кувалдами по носу часто.

Хрюшкам ищут длинным ножиком сердце и не могут найти, тогда как бедное животное ревет от боли?

А лошадь неумехи в загоне по лбу тоже кувалдами забивают, а она стоит, плачет, реально слезы из глаз идут и шевелиться не может..

А кстати, когда горло перерезают, ждут пока она живая и кровь вытечет, потом нерв обрезают в позвонке, животное, казалось бы из которогь вытекла вся кровь, начинает от боли корчиться и рыдать..

Да лучше пулю в лоб сразу, чем так умирать..

Нашли блин кого не жалеть, это же мы едим..

Собак то тоже разводим и для себя!

Как и утят, барашек, скотинушку..

А потому если оно не надобно тебе уже - имеет смысл убивать, а не рисковать чужими детьми, которых твоя собака уничтожит, когда будет голодная и злая..