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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
ololo
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати где у вас там это, есть пользователь, полноправный, Уважаемый, в вот человека Активного Гражданина еще нет..

Предлагаю впредь именовать тебя буквально както так:
Мудрейшим уважаемым драгоценнейшим авторитетнейшим камушком форума НГ!

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5455
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кстати да, отличная идея шутки на 1 апреля от редакции!

Выдать права модератора - Мереке Закановичу.
И живые позавидуют мёртвым!
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1
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Выдать права модератора - Мереке Закановичу.


он имеет такие права. в своей личной ветке. и ведет себя достойно.
к посетителям. никого ни разу не стер.
в отличии от тебя с твоим кофе. учись у приличных людей.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Выдать права модератора - Мерек

Я ведомый в этом плане.
Командовать не могу, чувствую себя виноватым что ли, как честный человек не могу обидеть чем то того, кто рангом ниже меня..
Именно потому не смог мастером работать на стройке, два месяца стаж, потом сбежал и стал обычным рабочим, которому нужно говорить и который ждет указаний сверху, не предпринимая самостоятельность, не выскакивая за свои рамки..
Что ни говори, а командовать может не каждый, тем более модератор, которого мы всегда обманываем, как например в последний раз, вместо графа национальность мы вставляли графа диаспора, вот и думай потом, стирать или не стирать, националистический это коммент или нет, обидеть человека или идти какими то на ходу додуманными правилами..
И если на меня начнет кричать и крыть чем попало тов. Ольга Колоколова за какие то ошибки, так я тоже начну огрызаться..
А еще вычислять айпи троллей среди мониторов, где я ни крена не шарю и я просто необучаем в таком деле..
Лучше уш пусть занимаются этим профессионалы..

§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Пользователи)
Сообщений: 1945
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.03.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня у меня корейский или китайский салат, а может быть и епонский..
Делали сами..
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