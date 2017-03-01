Цитата: Вайпер .:

Я там жил в те времена , когда " колёсники "( не новодел , доживали свой век ) по Волге ходили ,

поищи... может чё в затонах осталось... разбогатеть можеш... лет пять назад,мужики искали в интернете "колёсники" за любую цену... какой-то купеческий ресторан мутить хотели....