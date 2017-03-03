Цитата: Бывалый:

В то, что предлагатели реально считают должным переименовать - ты конечно же не веришь.

Я не хочу в это верить. Я не хочу верить в однобокость мышления наших депутатов. Во-первых, прошло всего лишь 19 лет с момента переименования Акмолы. Этот город, наверное, и без того рекордсмен по переименовываниям. Во-вторых, при жизни называть именем объект такого масштаба - как-то не очень объективно. Иначе, придет другой президент, сделает какие-либо реформы - потом опять переименовывать? Даже Туркменбаши своим именем столицу не назвал.