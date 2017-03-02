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§ NG.kz
«Автобус моей мечты». № 13: опасный гонщик
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В автобусе уютно: аккуратные кресла, просторный салон, отлично работает печка. Остановки всю дорогу объявляли как положено: четко и громко. Но на этом положительные моменты закончились.
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§ Serg_Jyk
Re: «Автобус моей мечты». № 13: опасный гонщик
Serg_Jyk


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Сообщений: 19
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 02.03.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну на счет безопасности может и правда, зато к интервалам движения нареканий нет. Интервалы достаточно маленькие и не приходится ждать автобус по 15-20 минут как 18 или 19 маршруты. 13 ходит достаточно часто, иногда даже слишком, видел раз несколько как один догоняет другого, но это уже проблемы водителей, пассажирам главное добраться вовремя и с комфортом.
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сергей
Re: «Автобус моей мечты». № 13: опасный гонщик




Отправлено: 03.03.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
совершенно верно, мне нравится этот маршрут, я бы сказал он очень хорошо ходит по сравнению с не нормальным 18 автобусом. Быстро и четко. Так держать. Твердая пятерка по качеству!
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