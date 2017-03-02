Serg_Jyk Re: «Автобус моей мечты». № 13: опасный гонщик #1





(Пользователи) Сообщений: 19

Регистрация: 15.10.15 (Пользователи) Отправлено: - 16:07 Ну на счет безопасности может и правда, зато к интервалам движения нареканий нет. Интервалы достаточно маленькие и не приходится ждать автобус по 15-20 минут как 18 или 19 маршруты. 13 ходит достаточно часто, иногда даже слишком, видел раз несколько как один догоняет другого, но это уже проблемы водителей, пассажирам главное добраться вовремя и с комфортом.