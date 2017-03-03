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≡ Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенатор Дархан Калетаев считает своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны. Предложение о переименовании поддерживает и "коренной целиноградец", депутат Мажилиса Павел Казанцев.
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§ Козлов я
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.03.17 - 18:52
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7923
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.03.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В то, что предлагатели реально считают должным переименовать - ты конечно же не веришь.

Я не хочу в это верить. Я не хочу верить в однобокость мышления наших депутатов. Во-первых, прошло всего лишь 19 лет с момента переименования Акмолы. Этот город, наверное, и без того рекордсмен по переименовываниям. Во-вторых, при жизни называть именем объект такого масштаба - как-то не очень объективно. Иначе, придет другой президент, сделает какие-либо реформы - потом опять переименовывать? Даже Туркменбаши своим именем столицу не назвал.
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112
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото Аккорды или Чупа чупса какое то ужасно зловещее сделали..
Как будто оттуда сейчас вылезет Дракула 2017..

Читатель 1
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот выбрали на свою ж... депутатов... (откуда такие берутся?)

гость
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народец мазохисты какие-то, одной рукой слёзы утирают, другой галочку ставят. А потом на форумах все смелые.

§ сайлау курманов
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1767
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.03.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не знаю или поститься начать или объявить голодовку объявить против переименования
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* 07Litra
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9096
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
Ну вот началась весна и у некоторых депутатов обострение. Нурлыкун товарищи. А ведь Нурсултан Абишевич уже устал отбиваться от этих депутатов которым наверное больше нечем заняться.

да ладно хрень на гора выдавать... устал... отбиваться... было уже такое и не раз....
на вскидку-Борис Годунов.... года два-три "отбивался"....
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§ white-out
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
white-out


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Сообщений: 735
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 03.03.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В то, что предлагатели реально считают должным переименовать - ты конечно же не веришь.

А кто, кроме конченного дебила, в эту чушь поверит? Кстати, откуда ник? Уже лизал сиятельные зады, как эти никчемные депутатишки,и знаешь что да как?
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* 07Litra
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9096
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурали:
Даже чтоб переделать название одного регионального города уйдут миллионы, а тут столица... Об Этом думайте "народный избранник". Или вы владеете заводом по изготовлению допустим хотябы Дорожных указателей?

да пусть переименовывают... всё равно не успокоятся не ТОТ,не ДРУГИЕ.... а сразу и центральные улицы городов и аулов... один *уй,Аль-Фараби не несёт никакого смыслового значения....
а заодно и статью расхода на будущие переименования заложить... Елбасов-та будет ещё *уева туча,и каждый захочет чёнить имени себя....
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* 07Litra
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9096
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
не знаю или поститься начать или объявить голодовку объявить против переименования

положите на всё ЭТО*уй Сайлу... и живите,как жили, в заботе о своих ближних.... плетью УМА,обух СКОТСТВА не перешибить.... :lol:
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глас народа
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даешь "Целиноград" !!!! Это будет лучшей памятью Подвига миллионов советских людей, освоивших дикую степь!

Оксана
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже все границы переходит! Оставьте Астану в покое! Даже В Туркмении- Таджикистане такого нет, а ведь там Культ личностей и еще какооой...Будем посмешищем в очередной раз.Бораты и Урганты уже ручки потирают.

Саша
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он просто старается продлить депутатский срок.

* Архангел
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Архангел


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 20.03.10
Отправлено: 03.03.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм крепчает, на моей бывшей Родине. :lol:
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