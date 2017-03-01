Возмущенный Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после... #68







Отправлено: - 20:16 Еще одна не красивая история случилась сегодня на одной из котельных города. В среду на источник Томарук отправила людям 2 тренажера, которые были в конторе. А сегодня с указания директора эти тренажеры забрали. Люди в недоумении. Почему директор распоряжается инвентарем купленным за профсоюзные деньги. В профсоюзе еще 470 человек. И этот профсоюз действующий. Но по заверению директора, через 2 недели кто не выйдет, будут уволены под разными предлогами. А потом людей так же под угрозами будут заставлять вступить в его профсоюз. Что уже и началось. Причем заявления на вступление подписать дают задним числом , за февраль. Чтобы ничего старому профсоюзу не перепало. А на собрании перед акимом и людьми он сказал, что никого не заставляет выходить из профсоюза. Ну да, подстраховался, он делает это руками начальников подразделений. Когда произвол руководителя уже достигнет предела? Что еще он успеет сделать, пока надлежащие органы делают выводы. И куда еще нужно обратиться, чтобы нас услышали. Уже только к Президенту!