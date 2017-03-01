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≡ Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
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Бывалый
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А как ты полагаешь, по твоему мнению, сли в КТЭКе будет 700 юристов

700 - мало.
Очень много неплательщиков.
700 за ними не успеют.
Это реалии тамошней жизни.

ВАзген
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
он ещё прелагал ночью давление понижать отключая сетевой насос чтобы никто не замечал перепадов.Дальше я думаю говорить не о чем

Александр Родионович Бородач
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ума у них на это не хватает?

30-ти %-ного в друзьях не хватает.А ума только у одного тебя не хватает.

гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бота:
И это говорит" специалист" в высшим образованием ????

Это на среднее не дотягивает

Гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вам к ЛОР-врачу надо.

А Вам к психиатору.Только подождать придется,ее вроде бы арестовали.Ну ничего,потерпите немножко.Вас обязательно вылечат.

гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
700 - мало.
Очень много неплательщиков.
700 за ними не успеют.
Это реалии тамошней жизни.

Действительно,чтобы успеть подчищать то что директор творит надо больше)))

Бывалый
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 14:53
Комментарий удален модератором.

Справедливый
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня директор дал уазание начальникам чтобы в течении 2 недель все люди вышли из профсоюза под страхом увольнения. Почуствовал волю, под прикрытием акима, делает что хочет!!!

Возмущенный
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одна не красивая история случилась сегодня на одной из котельных города. В среду на источник Томарук отправила людям 2 тренажера, которые были в конторе. А сегодня с указания директора эти тренажеры забрали. Люди в недоумении. Почему директор распоряжается инвентарем купленным за профсоюзные деньги. В профсоюзе еще 470 человек. И этот профсоюз действующий. Но по заверению директора, через 2 недели кто не выйдет, будут уволены под разными предлогами. А потом людей так же под угрозами будут заставлять вступить в его профсоюз. Что уже и началось. Причем заявления на вступление подписать дают задним числом , за февраль. Чтобы ничего старому профсоюзу не перепало. А на собрании перед акимом и людьми он сказал, что никого не заставляет выходить из профсоюза. Ну да, подстраховался, он делает это руками начальников подразделений. Когда произвол руководителя уже достигнет предела? Что еще он успеет сделать, пока надлежащие органы делают выводы. И куда еще нужно обратиться, чтобы нас услышали. Уже только к Президенту!

бота
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему сам и.о директор не выходит к коллективу ,если он такой "хороший" ,да действительно это все уже началось . Вступать и не вступать это дело человека , а тут уже идет нарушение прав ,подсудное дело .Хочет сделать все чужими руками , конечно потом он тут ни причем

Салют
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждому рабочему надо писать в прокуратуру отдельное заявление и судиться с директором за произвол! Томарук желаем терпения и идти дальше до самого президента. Думаю что раз аким все решил скрыть и продолжает покрывать его, то сам виноват. Всех под суд и разобраться что за шайка-лейка!

бота
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 03.03.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разбираться надо не нашим местным ,это все купленные ,не раз уже доказано ,а тут тем более крыша такая !!!! Которой прикрывается в открытую . У любой крыши когда то появляется течь ,надо бы об этом задуматься.
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