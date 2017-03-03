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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9979
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
посмотри внимательнее... если это "гнездо" похоже на зелёный куст

Специально,сегодня - дошёл до этого дерева,сфотал

но так и не смог понять,кус это или
гнездо.Дерево сильно высокое...
:lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9979
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это то же самое,но с другой стороны дерева

всётаки я склонен к тому,что это растение... :oops:
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9088
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
всётаки я склонен к тому,что это растение...

правильно склонен... потому,что гнёзда "лохматыми" не бывают... я вот прочёл,что ОМЕЛА имела у древних германцев магическое значение... ни типа Локи убивает Бальдра, сына Одина и Фригг...
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


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Сообщений: 9088
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мифологический сюжет

Бальдр — сын Одина и Фригг. Он так красив и чист душой, что от него исходит сияние. Бальдр — самый светлый среди асов, с его приходом на земле пробуждается жизнь, и всё становится краше.
Бальдр. Рисунок из исландской рукописи 1680 года

Жена Бальдра — Нанна, их сын — Форсети. Неожиданно юноше стали сниться зловещие сны, предвещавшие смерть. Обеспокоенный Один оседлал своего восьминогого жеребца Слейпнира и отправился в царство мёртвых. Колдунья-провидица поведала ему, что Бальдр погибнет от руки собственного брата, слепого бога Хёда. Опечаленный новостью, Один вернулся в Асгард, но его жена Фригг придумала, как спасти Бальдра. По легендам, Фригг взяла клятву с каждого металла, с каждого камня, с каждого растения, с каждого зверя, с каждой птицы и с каждой рыбы в том, что никто из них не причинит вреда Бальдру. Но Локи, узнав, что Фригг ещё не взяла клятвы с омелы, сделал из этого растения стрелу и хитростью заставил Хёда выстрелить в Бальдра. Стрела попала точно в сердце.
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


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Сообщений: 9088
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бальдр — бог света и жизни. Бальдр был любимым сыном Одина. Прекрасен лицом, мудр, сладкоречив, кроток этот бог со светлым лицом, светлыми волосами, светлыми ресницами, светлыми глазами. От Бальдра исходит свет, покой и жизнь. Асы его очень любили и берегли: ведь с гибелью Бальдра могла настать и их гибель. И вдруг Бальдру стали видеться дурные сны. Решили асы оградить его от малейших опасностей. Его мать взяла клятву с огня и воды, железа и камней, зверей, птиц, яда и змей, что они не тронут Бальдра. Лишь один маленький куст омелы ничего не знал о просьбе.

Бальдр стал неуязвим. Он даже придумал забаву: становился среди поля-тинга и в него пускали стрелы, бросали камни, вонзали мечи. Бальдру все было нипочем.
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