777 Re: Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом... #1







Отправлено: - 16:59 Все так, просто сразу в первом чтении???? А где мнение других людей, зачем так спешить, возникает вопрос читали они поправки и возражения? Зачем нужен такой адабрямс, для чего паказуха.