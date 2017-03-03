/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы ничего плохого не видим, что в текстах, на которые будут отвечать студенты – а мы сейчас говорим о пробных экзаменах – будут вопросы, которые касаются знаменитых людей", - пояснил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
Читать новость

§ Аноним
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 03.03.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где Кайрат Нуртас? Забыли?
Профайл

§ Аноним
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 03.03.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:

GGG выступает за РК, и гордится что это его Родина, а мог бы америкосовское гражданство получить и свалить отседова

Побьет кого-то из именитых, поднимет свой прайс и котировки, тогда и прощай родные берега. Пока кроме отсутствия поражений у него нет достяжений, достойных соперников на его пути не было.
Профайл

Читатель 1
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это фантасмагория какая-то. Долбанулись что-ли ? ( теперь понятно куда катимся)

Николай
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Провел 36 боев, все выиграл, 33-нокаутом.
Чемпион мира по четырем версиям в боксе.
С ним непосредственно общались, выражая
ему свое восхищение: Д.Трамп, принц Мона-
ко Апьберт, футболист Златан Ибрагимович.
Да и наш Президент его очень уважает.
Уже сейчас ГГГ-великий боксер, которому
нет равных в его весовой категории.

гость
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
Провел 36 боев, все выиграл, 33-нокаутом.
Чемпион мира по четырем версиям в боксе.
С ним непосредственно общались, выражая
ему свое восхищение: Д.Трамп, принц Мона-
ко Апьберт, футболист Златан Ибрагимович.
Да и наш Президент его очень уважает.
Уже сейчас ГГГ-великий боксер, которому
нет равных в его весовой категории.

И что?
Пензец какойто. Весна штоли? Солнышко пригрело?
Полный абзац
Создай фанклуб и фанатей там с фанатами до...

правп
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за каша в голове у этого чиновника , если там про какого-нибудь очередного джигурду пишут в желтых изданиях ( а наши ведущие СМИ по факту желтые) ,тоджигурду в вопросники ЕНТ забивать? Шын айтса, я не желаю чтоб мои дети что либо знали про есентаеву,адамбаева и пр турсуновых.
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 94, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 94
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 1
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх