Цитата: Николай:

Провел 36 боев, все выиграл, 33-нокаутом.

Чемпион мира по четырем версиям в боксе.

С ним непосредственно общались, выражая

ему свое восхищение: Д.Трамп, принц Мона-

ко Апьберт, футболист Златан Ибрагимович.

Да и наш Президент его очень уважает.

Уже сейчас ГГГ-великий боксер, которому

нет равных в его весовой категории.

И что?

Пензец какойто. Весна штоли? Солнышко пригрело?

Полный абзац

Создай фанклуб и фанатей там с фанатами до...