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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
Шай Тан
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
зёма

про тамбовского волка слышал?

=^.^=
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
уверен что даже сейчас сообщения в этой ветке
например от =) , )) , )))

не пались таксист :lol:

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сочувствующий:

Ты весь идиотизм что написан во Вселенной в интернете читаешь?

сочувствующий
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты весь идиотизм что написан во Вселенной в интернете читаешь?

твой фильтрую :lol:

321
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сочувствующий:
Наверно на азбуке затрял?


сочувствую. затрял.
иди в школу учить слова.

Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шай Тан:
про тамбовского волка слышал?


Не слышал, про Костанайского да. слышал.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все хорошо, но сегодня начинаются бонусы в Каспии , скитки в магазинах и как следствие покупки.
Кто чего своим покупает?

Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шай Тан:
у меня зареганный ник ТРОЛЛЬ и? , а еще ололо, школоло и т. п. , с какого из них троллить ?


Тролли-в основном подстрекатели. За всеми форумами осуществляется соответствующий мониторинг, всё в этом мире до поры, до времени, пусть они ни от чего не зарекаются, правильно ты отметил, всё должно быть в меру, чтобы не переступить ту очерченную грань, время их расставит по местам.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сочувствующий:
твой фильтрую

Думаю не нужно делать ту работу, которую делают модераторы.
Нужно гаварить за себя прежде всего, а фильтровать чьи то слова..

321
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Тролли-в основном подстрекатели.


тогда ты- это он. когда говоришь-
источники сообщают что в кз 90 процентов этих а тех всего 10.
и всех с юга надо сюда переселить.

Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
тогда ты- это он. когда говоришь-
источники сообщают что в кз 90 процентов этих а тех всего 10.
и всех с юга надо сюда переселить.


Зёма в перспективе так и будет, я за каждое своё слово отвечу, чётко с аргументами, а некоторые не смогут ответить, что непонятного. И с юга народ будут переселят, в первую очередь лично я надеюсь на студентов. В 1989 году в области проживало 1 млн. 200 человек, сейчас менее 900 тысяч, и дальше динамика на снижение идёт. Мы знаем у каких этнических групп рождаемость высокая, у других не очень, не в обиду им сказано. Если я ссылаюсь на источники, что в этом неправильного или негативного, не с головы же сочиняю. Прогнозы разные бывают, одни сбываются, другие нет, должны быть какие то предпосылки. Так в начале века великий русский ученый-химик Дмитрий Менделеев, прекрасно владевший математическим аппаратом и обладавший очень широким спектром знаний во многих других областях прогнозировал, что в 2000 году в России должно проживать 594,3 млн человек, однако прогноз не сбылся, в настоящее время на дворе 2017 год, а населения там даже 150 миллионов нет.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Страшно в ветку заглянуть бывает, когда вы в гневе, а модератор в поту. К

Сегодня я был в нормальном добром состоянии, не хочется перед 8м марта быть каким то злым.
Но и видя как троллят порядочного человека, тоже не мог пройти мимо..
Ведь не забываем - я Человек с активной гражданской позицией и так даже сказал Уважаемый, благодаря которому я и в том числе стал таковым..
Кстати где у вас там это, есть пользователь, полноправный, Уважаемый, в вот человека Активного Гражданина еще нет..
Предлагаю дать мне этот распознаватель на нике первому, под номером 1..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
То есть он вместо того чтобы читать все наши многочисленные басни, еще и занимается работой профессионала айтишника и сидит напичканный как хакер мониторами и вычисляет анонимов?
Богатая фантазия и с осознанием собственной значимости проблемы. 112, редакция делает контент. Это наша работа. Ре

Не до конца понял..
Так выходит модератор еще и занимается тем, что подобно хакеру, вычисляет троллей?
То есть претензии все ему предъявлять тогда надо?
У модераторов там что, специальное оборудование где то стоит и они срецы айтишники?

Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 03.03.17 - 19:31
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