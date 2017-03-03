Цитата: 321:

тогда ты- это он. когда говоришь-

источники сообщают что в кз 90 процентов этих а тех всего 10.

и всех с юга надо сюда переселить.



Зёма в перспективе так и будет, я за каждое своё слово отвечу, чётко с аргументами, а некоторые не смогут ответить, что непонятного. И с юга народ будут переселят, в первую очередь лично я надеюсь на студентов. В 1989 году в области проживало 1 млн. 200 человек, сейчас менее 900 тысяч, и дальше динамика на снижение идёт. Мы знаем у каких этнических групп рождаемость высокая, у других не очень, не в обиду им сказано. Если я ссылаюсь на источники, что в этом неправильного или негативного, не с головы же сочиняю. Прогнозы разные бывают, одни сбываются, другие нет, должны быть какие то предпосылки. Так в начале века великий русский ученый-химик Дмитрий Менделеев, прекрасно владевший математическим аппаратом и обладавший очень широким спектром знаний во многих других областях прогнозировал, что в 2000 году в России должно проживать 594,3 млн человек, однако прогноз не сбылся, в настоящее время на дворе 2017 год, а населения там даже 150 миллионов нет.