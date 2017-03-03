777 Re: Начальник ЛОВД на станции Костанай и его заместитель... #3







Отправлено: - 16:55 Таких прощать нельзя, они подрывают основу государства. Не комплект в полиции???? Люди туда устроится не могут, годами ждут, не все там прозрачно да и таких кто просит за трудоустройство не мало.