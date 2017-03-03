Моше Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4047

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:38 Цитата: Бывалый:

Забавно.

Когда ты уже угомонишься? Уже сам не замечаешь, что у тебя уже в привычке, рефлекторно, как у собаки Павлова - ВСЕГДА идти против тренда мнений. И это не проявление индивидуальности, ты просто ВЕЗДЕ ставишь точку зрения НАОБОРОТ. Где надо и не надо. Солнце мартовское пригрело?

Такой однообразный и предсказуемый.

Кстати, старый никнейм, исчезнувший как раз в канун Нового года - по контракту перестал существовать, али пароль забыл?



[Исправлено: Моше, 03.03.2017 - 17:40]