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§ NG.kz
Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенатор Дархан Калетаев считает своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны. Предложение о переименовании поддерживает и "коренной целиноградец", депутат Мажилиса Павел Казанцев.
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§ юля елиссева
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
юля елиссева


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Сообщений: 890
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 03.03.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
типичная азиатчина
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* Моше
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 03.03.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие неугомонные. Но это уже похоже на клинику. Нурлыкун навязчивых состояний...в парламент штатного психиатра нужно.
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* Моше
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 03.03.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Забавно.

Когда ты уже угомонишься? Уже сам не замечаешь, что у тебя уже в привычке, рефлекторно, как у собаки Павлова - ВСЕГДА идти против тренда мнений. И это не проявление индивидуальности, ты просто ВЕЗДЕ ставишь точку зрения НАОБОРОТ. Где надо и не надо. Солнце мартовское пригрело?
Такой однообразный и предсказуемый.
Кстати, старый никнейм, исчезнувший как раз в канун Нового года - по контракту перестал существовать, али пароль забыл? :lol:

[Исправлено: Моше, 03.03.2017 - 17:40]
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112
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это лизопоклонничество и есть наша Уважаемая власть?
По моему нужно сделать протест такой власти, которая ничему, кроме как отлизывать несколько известных мест на человеке более ничему не учит сегодняшние поколения..
А костанайскую депутатшу за подхалимаш уволить!
Растят общество подхалимов!
Я например никогда зал не лизал начальству, какое бы оно не было.
Даже тут..
Прежде всего должен быть профессионализм..

* Моше
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 03.03.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страна переименований какая-то. Вот правда, хоть в одной стране так клинически этим озабочены? Складывается стойкое впечатление, что здесь это проблема и повестка дня номер один. Ономастия...
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