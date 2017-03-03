NG.kz Вопросы игрокам и тренеру ФК «Тобол» можно будет задать перед встречей клуба с болельщиками



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:58 Традиционная предсезонная встреча болельщиков с игроками и тренерским штабом костанайской футбольной команды состоится в воскресенье, 5 марта, в ДК «Мирас» (бывший ДК "Юность", р-н КЖБИ). Начало - в 19:00.

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