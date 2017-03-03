Ағашқа Re: Пытка для рыбы, трагедия для рыбаков #3







Отправлено: - 17:32 ты ошибаешься...рыбачить можно, но не всем...очень жаль, что мы с тобой не входим в эту категорию...и еще егеря " на воде"..продают путевки в ДВА раза ДОРОЖЕ!!! Какое они имеют на это право?? а штраф, это святое...как без него?? они для этого только и шныряют...есть такая закономерность...трясти только "колхозников"...не подьедут никогда, к кучке стоящих джипов и бусов...зато кучка жигулей и прочего автохлама их нисколько не пугает..вот тут они герои..и пальцы гнуть..и ксивой махать...и еще о водном законодательстве расскажут...