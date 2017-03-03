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§ NG.kz
Пытка для рыбы, трагедия для рыбаков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыболовы забили тревогу: сможем ли ныне избежать рыбьих заморов, ведь толщина льда - под метр, а сверху еще и солидная снежная подушка.
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Alex
Re: Пытка для рыбы, трагедия для рыбаков




Отправлено: 03.03.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расскажите про заморы "зеленым"! Им пофигу сдохнет не сдохнет рыба! Главное штраф!

Alex
Re: Пытка для рыбы, трагедия для рыбаков




Отправлено: 03.03.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В место того что бы приглашать людей у нас запрещают рыбачить! Запрещено на Каратамарах, Верхнетобольском, Коскуле и т.д. Бардак с продажей путевок! Я не против их покупать ! Но не могу купить! А бесплатно низя((( Штраф 20 мрп!

Ағашқа
Re: Пытка для рыбы, трагедия для рыбаков




Отправлено: 03.03.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты ошибаешься...рыбачить можно, но не всем...очень жаль, что мы с тобой не входим в эту категорию...и еще егеря " на воде"..продают путевки в ДВА раза ДОРОЖЕ!!! Какое они имеют на это право?? а штраф, это святое...как без него?? они для этого только и шныряют...есть такая закономерность...трясти только "колхозников"...не подьедут никогда, к кучке стоящих джипов и бусов...зато кучка жигулей и прочего автохлама их нисколько не пугает..вот тут они герои..и пальцы гнуть..и ксивой махать...и еще о водном законодательстве расскажут...
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