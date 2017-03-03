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§ NG.kz
Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом чтении
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Теперь нам необходимо совместную комиссию для подготовки законопроекта ко второму чтению. Комиссия палат Парламента всесторонне рассмотрит все конституционные поправки до второго чтения. 4 марта", - сообщил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.
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777
Re: Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом...




Отправлено: 03.03.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все так, просто сразу в первом чтении???? А где мнение других людей, зачем так спешить, возникает вопрос читали они поправки и возражения? Зачем нужен такой адабрямс, для чего паказуха.

Добрый человек
Re: Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом...




Отправлено: 03.03.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
для чего паказуха

ответ содержится в вопросе )))
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