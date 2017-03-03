112 Re: Оставить за Президентом право назначать главу МВД попросила... #1







Отправлено: - 13:28 Народишко когда будет иметь право выбирать?

Да даже тех же депутатов, у которых уже до избрания все включено и потому все решено?

Где мой депутат, который против жуликов и воров?

Почему он не прошел?

А тут глава МВД..

Тут депутатишку не выберешь, а до главы еще как до Путина раком..