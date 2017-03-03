аргентинец Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь... #11







Отправлено: - 17:02 ...нурлы кун.., бедная тарановская женщина, прославившаеся на просторах инета с этой речью...узнал от друга, что буквально перед самой той встречей ей и всем выступавшим там заменили тексты на другие, которые им сунули ребята из астаны. Так, что эти депутаты тоже отхватят по самое, не исключаю такой же вариант как с этой воспитательницей