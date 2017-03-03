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§ NG.kz
Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенатор Дархан Калетаев считает своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны. Предложение о переименовании поддерживает и "коренной целиноградец", депутат Мажилиса Павел Казанцев.
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777
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот началась весна и у некоторых депутатов обострение. Нурлыкун товарищи. А ведь Нурсултан Абишевич уже устал отбиваться от этих депутатов которым наверное больше нечем заняться.

§ Victor Yang
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7922
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.03.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне интересны корни таких предложений. Либо САМ этого хочет. Либо кто-то хочет хорошо лизнуть. Но смысл? Что от этого будет депутату? Ну, либо немного смягчают такими предложениями ЕГО возможную резкую реакцию на что-либо (человеческий фактор, ничего не поделаешь) - отсюда и нурлыкуны.
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§ Валентин
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5454
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но смысл?


Публичная демонстрация лояльности и преданности.
Мы же в Азии живём.
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Аман
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты вам делать нечего что ли? лучше разберитесь с проблемами. о ком услуге и много другое... я с утра до вечера работаю и не хватает на хлеб. сегодня опят долог возьму если даст соседи, так как у них тоже ели хватает.... вы уже задолбали....

§ Victor Yang
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7922
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.03.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Публичная демонстрация лояльности и преданности.
Мы же в Азии живём.

Но что этому депутатишке отвалится после таких кубометров елея? Или это долгосрочная перспектива?

[Исправлено: Victor Yang, 03.03.2017 - 16:37]
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§ Валентин
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5454
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но что этому депутатишке отвалится


Да ничего конкретного, что ты :) Говорю же, это просто игра на публику, традиционное такое восточное.
Соревнование - кто больше уважает :)
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Нурали
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше думать не о чем? ... - Мляяя... Другие мысли есть?...

Бала Бол
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
. А ведь Нурсултан Абишевич уже устал отбиваться от этих депутатов которым наверное больше нечем заняться.

А всё ли так?
Один раз бы как следует отбился, и всЁ
В смысле Фсё,тишина...

осведомленный
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сенатор явно перегрелся на жарком мартовском солнышке и ему перепекло лысину. а впрочем, как всегда "и схизис приходил по весне".

Нурали
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже чтоб переделать название одного регионального города уйдут миллионы, а тут столица... Об Этом думайте "народный избранник". Или вы владеете заводом по изготовлению допустим хотябы Дорожных указателей?

аргентинец
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...нурлы кун.., бедная тарановская женщина, прославившаеся на просторах инета с этой речью...узнал от друга, что буквально перед самой той встречей ей и всем выступавшим там заменили тексты на другие, которые им сунули ребята из астаны. Так, что эти депутаты тоже отхватят по самое, не исключаю такой же вариант как с этой воспитательницей

Бывалый
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мне интересны корни таких предложений.

В то, что предлагатели реально считают должным переименовать - ты конечно же не веришь.
У тебя именно это в голове ну никак не укладывается.
Но наверняка считаешь себя выше и умнее предлагателей.
Забавно.

Серж
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лижут полижут,вылизать не могут.А может и вправда от чистага серца..,

валихан
Re: Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь...




Отправлено: 03.03.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как достали эти ..опализы. как пресмыкающиеся лебезят вместо того чтобы бороться с необоснованным повышением цен... фу как противно.. ни чести ни достоинства
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