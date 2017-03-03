лимон Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и... #17





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Регистрация: 21.11.16 (Пользователи) Отправлено: - 15:48 внимательнее прочитайте всю статью, там говорится о "критическом чтении"



Критическое чтение — это активное, вдумчивое чтение, противоположное пассивному принятию всего, что оказывается на печатной странице. Критические читатели оценивают то, что они читают, и стандартом их суждения является не то, насколько близки авторские взгляды их собственным, а насколько они точны и обоснованны. Следовательно, критические читатели менее уязвимы для обмана и манипулирования, чем другие люди.



ну и погуглите кто не разобрался