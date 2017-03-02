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Серый волк:
О да! Волшебное масло акимата здорово позабавило!
Алладин со своей масляной лампой отдыхает!
Сколько в огромном московском регионе где живет уже почти 18 миллионов не ходил и где только не был, но такого ни разу не видел!
и не увидите - не напрягайтесь, проблемы Москвы и МО увидит только настоящий - коренной москвич. Пробки, мажоры, цены, мигранты, коррупция и т.д. это не для понаехавших. Для вас музеи, выставки, Красная площадь, метро, концерты и т.п.
хм, мой предыдущий пост со ссылками о масляном пятне в Москва-реке и уборке снега вместе с асфальтом в Челябушке, и свал убранного снега в реку Миас почему-то удалили