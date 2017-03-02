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§ NG.kz
Банкоматы только для детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27374
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая картина наблюдается у магазина РАХАТ. Чтобы произвести операцию в банкомате надо отбить поклоны. Удобно ли снимать деньги в этих банкоматах пенсионерам. Должно быть стыдно банкам такого уровня.
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гость
Re: Банкоматы только для детей




Отправлено: 02.03.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может специально низко. Для людей с ограниченными возможностями.

* лимон
Re: Банкоматы только для детей
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
О да! Волшебное масло акимата здорово позабавило!
Алладин со своей масляной лампой отдыхает!
:lol:
Сколько в огромном московском регионе где живет уже почти 18 миллионов не ходил и где только не был, но такого ни разу не видел!

и не увидите - не напрягайтесь, проблемы Москвы и МО увидит только настоящий - коренной москвич. Пробки, мажоры, цены, мигранты, коррупция и т.д. это не для понаехавших. Для вас музеи, выставки, Красная площадь, метро, концерты и т.п.

хм, мой предыдущий пост со ссылками о масляном пятне в Москва-реке и уборке снега вместе с асфальтом в Челябушке, и свал убранного снега в реку Миас почему-то удалили
Профайл

§ Серый волк
Re: Банкоматы только для детей
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8665
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
Миас почему-то удалили

Наверное Быдлявый пожаловался! Конкуренция за ресурсы однако! :lol: Масла мало, а вас жуликов много. :lol:
Интересно кто потребитель ваших маргинальных поисков?
Это масло было у вас, и не найденное поиском в Гугле среди пяти миллиардов остальных жителей.
И горелками ни разу не видел, чтоб жгли. И представить себе такое не мог.
В центре Москвы кстати есть масса именно моих фото где снег присутствует на тротуарах.
Его можно найти и на Ильинке и даже на Красной площади. Когда начинается снегопад никто сейчас не выскакивает и не запускает тучу техники сразу для уборки, чтоб гоняться за каждой снежинкой и топить горелками. Убирают по мере появления и согласно нормативам к неудовольствию некоторых.
И только в акимате трут до опупения площадь перед акиматом и гоблинов с горелками запускают. А на Тарана стоит фото сделать в пяти минутах ходьбы - там на тротуаре явно было поле неубранного с начала зимы снега с пробитой тропинкой.

А вообще вы тупни! :-)
Сразу надо было на Камчатку после циклона заглядывать и какать в форум их фото и видео.
Было бы интереснее! В следующий раз так и делайте наперегонки с быдлявым!

:lol:



А это мы так в России в подъезды заходим:


:-) :-)
Профайл

я
Re: Банкоматы только для детей




Отправлено: 02.03.17 - 19:25
Комментарий удален модератором.

очевидец
Re: Банкоматы только для детей




Отправлено: 03.03.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорили единственная вещь которая поставит раком всю страну это картошка.Но нет еще есть кое кто.
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