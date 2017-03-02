Серый волк Re: Банкоматы только для детей #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8665

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:06 Цитата: лимон:

Миас почему-то удалили

Наверное Быдлявый пожаловался! Конкуренция за ресурсы однако! Масла мало, а вас жуликов много.

Интересно кто потребитель ваших маргинальных поисков?

Это масло было у вас, и не найденное поиском в Гугле среди пяти миллиардов остальных жителей.

И горелками ни разу не видел, чтоб жгли. И представить себе такое не мог.

В центре Москвы кстати есть масса именно моих фото где снег присутствует на тротуарах.

Его можно найти и на Ильинке и даже на Красной площади. Когда начинается снегопад никто сейчас не выскакивает и не запускает тучу техники сразу для уборки, чтоб гоняться за каждой снежинкой и топить горелками. Убирают по мере появления и согласно нормативам к неудовольствию некоторых.

И только в акимате трут до опупения площадь перед акиматом и гоблинов с горелками запускают. А на Тарана стоит фото сделать в пяти минутах ходьбы - там на тротуаре явно было поле неубранного с начала зимы снега с пробитой тропинкой.



А вообще вы тупни!

Сразу надо было на Камчатку после циклона заглядывать и какать в форум их фото и видео.

Было бы интереснее! В следующий раз так и делайте наперегонки с быдлявым!











А это мы так в России в подъезды заходим:





