/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27374
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы ничего плохого не видим, что в текстах, на которые будут отвечать студенты – а мы сейчас говорим о пробных экзаменах – будут вопросы, которые касаются знаменитых людей", - пояснил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
Читать новость

112
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, про этого неумеху тут мне на Дзен каждый день новости приходят и что за фигня какая то?
Чей это вообще отпрыск?
И почему стерли мой коммент который против того чтобы в школе их изучали как редких животных?

Да уж
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходит у нас все распрекрасно и более заняться нечем. Тут целиком и полностью согласен с Алисой. И вообще эти эксперименты до добра не доведут, с образованием особенно

* лимон
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.03.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
внимательнее прочитайте всю статью, там говорится о "критическом чтении"

Критическое чтение — это активное, вдумчивое чтение, противоположное пассивному принятию всего, что оказывается на печатной странице. Критические читатели оценивают то, что они читают, и стандартом их суждения является не то, насколько близки авторские взгляды их собственным, а насколько они точны и обоснованны. Следовательно, критические читатели менее уязвимы для обмана и манипулирования, чем другие люди.

ну и погуглите кто не разобрался
Профайл

112
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
Отправлено: 03.03.17 - 15:39
Не надо поливать грязью Гену Головкина,
тем более, не зная этого спорта, даже ве-
совых категорий! Головкин и Кузин-наши

Но это история бокса прежде всего..
Каким боком история профессионального Всемирного бокса должна отображаться в экзаменах у первоклашек?
Нам бы учеными гордиться, врачами, а не тем что кто то умеет бить морды и получать за это американские деньги..

112
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще, можно ввнсти знания об Элтоне Жоне или Фреди Меркьюри, за кого они вышли замуш или на ком женились..
Вот это понимаю, Звезды мирового масштаба..
А этот по сравнению с ними кто, тот кто Китай считает своим лучшим домом?

* лимон
На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.03.17 - 16:02
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 102, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 100
Зарегистрированные пользователи: лимон, INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 280
Пользователей: 2
Всего: 282

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх