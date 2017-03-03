Человек Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу... #7







Отправлено: - 14:36 Вот из-за таких как 112 наше общество до сих пор так и живет в озлобленности и ненависти ко всему и вся!!! Нам еще оооочень далеко до цивилизованных стран, потому-что показатель цивилизованного общества это гуманность, сострадание и толерантность!!! И не только к людям, но и ко всему живому!!!! Благодаря таким как 112 у нас жизнь ни человека ни животного ничего не стоит, потому что думают все только о себе!!! Вы подумайте сами, ведь в той же Европе или Америке за жестокое обращение с животным можно сесть в тюрьму, и на долго, а у нас в лучшем случае штраф, и тот копейки!!! Вот и растет наше общество в безнаказанности и жестокости, а нам с вами в этом обществе жить и детей растить!!! Люди, неужели вы настолько злые, что вам наплевать на чужую жизнь???