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§ NG.kz
В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу ошейник
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27374
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пес, потерявший хозяйку, получил шанс на новую жизнь благодаря объединенным усилиям сотрудников природоохранной прокуратуры, городской ветеринарной службы и волонтеров. 1 марта в природоохранную прокуратуру Костаная обратилась жительница частного сектора по пр. Абая с просьбой о помощи.
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112
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чужой пес это как голодный волк среди стада баранов.
Стрелять и только стрелять и никакого гуманизма..
Совсем людишки с ума посходили..

очевидец
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Стрелять и только стрелять и никакого гуманизма.

Марик ну не 90е же на дворе.

112
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
очевидец:
Марик ну не 90е же на дворе.

Но собаки то детей жрут..
90е или нет, по моему где то писали что ребенка опять искалечили голодные собаки..
Вот из за таких вот актов гуманизма против человечности..
Таких волонтеров нужно самих проверить на предмет наркомании или психических отклонений..

123
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, здоровья и благополучия не прошедшим мимо, сделали полноценную жизнь собаке.

Вова
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люблю животных, а тех кто их не любят надо отстреливать

112
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вова:
Люблю животных, а тех кто их не любят надо отстреливать

Тогда почему животные везде бегают и едят детишек человека?
Что то не вижу как ты их любишь..
Я тоже люблю коровушек, лошадочек и барашек, но видишь, они то не бегают и не убивают детей..

Человек
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот из-за таких как 112 наше общество до сих пор так и живет в озлобленности и ненависти ко всему и вся!!! Нам еще оооочень далеко до цивилизованных стран, потому-что показатель цивилизованного общества это гуманность, сострадание и толерантность!!! И не только к людям, но и ко всему живому!!!! Благодаря таким как 112 у нас жизнь ни человека ни животного ничего не стоит, потому что думают все только о себе!!! Вы подумайте сами, ведь в той же Европе или Америке за жестокое обращение с животным можно сесть в тюрьму, и на долго, а у нас в лучшем случае штраф, и тот копейки!!! Вот и растет наше общество в безнаказанности и жестокости, а нам с вами в этом обществе жить и детей растить!!! Люди, неужели вы настолько злые, что вам наплевать на чужую жизнь???

Человек
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Они едят их потому, что взрослые сначала берут собаку, потом выбрасывают на улицу! Вывод: во всем виноват человек, а не животное!!!

Lex
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Совсем людишки с ума посходили..

Друг, не дай бог конечно , У тебя весеннее обострение ?

гость
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Человек:
Они едят их потому, что взрослые сначала берут собаку, потом выбрасывают на улицу!

Нет, речь идет о кавказской породе и многочисленных случаях нападения на хозяев и их детей. В Затобольске совсем недавно хозяина покалечила во дворе, он теперь не советует алабаев и кавказских заводить. А на фото как раз кажется кавказец.

112
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Человек:
ведь в той же Европе или Америке за жестокое обращение с животным можно сесть в тюрьму, и на

Ога, еще сочини что там не истребляют животных, курочек, скотинушку, не едят зародышей в виде яиц..
Хватит гнать то о любви к животным, мы их едим и это наша пища, а потому мы всегда должны их убивать, для того чтобы жить..

112
Re: В Костанае спасли от гибели собаку, которой врезался в кожу...




Отправлено: 03.03.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Друг, не дай бог конечно ,

Твоего ребенка искалечит такая собака и заразит гепатитом, ты стало быть выкормишь такое животное и приютишь?
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