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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи)

Отправлено: - 15:37 Глупость какая-то. Ну или надо этих звезд обязывать перед ЕНТ ввязываться в громкие и резонансные скандалы. Я вот про Есентаеву узнал только когда ее муж избил - в новостных лентах РК каждая третья новость про это была.

Ну не вяжутся эти личности ни с какой наукой! Как-то давно, лет 8 назад, смотрел "Свою игру". Один из игроков ответил на какой-то сложный вопрос, следующим вопросом был портрет какого-то американского смуглого актера, на что этот игрок, неуверенно так, вопросительно ответил: "Майкл Джексон?".