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≡  На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27374
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы ничего плохого не видим, что в текстах, на которые будут отвечать студенты – а мы сейчас говорим о пробных экзаменах – будут вопросы, которые касаются знаменитых людей", - пояснил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
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осведомленный
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько зубов потерял бы Головкин, сойдись он в спарринге с Муххамедом Али и иными звездами бокса . мирового*?? а Кузин никогда не бегал дальше входного сарая своего.

§ Алиса
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3020
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.03.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О Боже, как я благодарная тебе,что окончила нормальную школу, сдавала нормальные устные экзамены, писала нормальные контрольные работы!!! Поступила и окончила нормальный вуз, гдене было никаких кредитов и тестов!!!
И благодарить за это буду до конца дней своих!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это же праздник прям был!!!

[Исправлено: Алиса, 03.03.2017 - 14:49]
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§ vbn
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 03.03.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно конечно .
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* лимон
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.03.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос что ты знаешь о том или ином известном человеке, что не так?
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§ Валентин
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5451
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чтении подобных новостей иногда ощущение, что я то ли сплю, то ли в бреду.
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112
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас дичайший..

112
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 15:15
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5451
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
что не так


Ну, в том что я из озвученных фамилий половину не знаю и знать не хочу, например.

Если бы там были вопросы про Аллу Пугачёву и Максима Галкина, кстати, я был бы точно так же удивлён.
Так, на всякий случай.
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§ Валентин
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5451
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Поступила и окончила нормальный вуз, гдене было никаких кредитов и тестов!!!


Как опытный пессимист со стажем мрачно скажу, что это "жжж" неспроста :)

Предпринимаются титанические усилия для создания собственной "культурной жизни" в стране.
А вот это просто кирпичик вот такой, дурацкий откровенно.
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§ сайлау курманов
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1766
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.03.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если бы в начале восьмидесятых в билете был вопрос , за кого нынче вышла замуж алла пугачевва , сказали бы -бред , а нынче в порядке вещей , такие вот нравы , ничего не поделаешь
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* лимон
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.03.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну, в том что я из озвученных фамилий половину не знаю и знать не хочу, например.

ну и ладно, на то и рассчитано, что студент знает, а что нет
как я понял в вопросах будут не только отечественные имена
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Бывалый
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
если бы в начале восьмидесятых в билете был вопрос , за кого нынче вышла замуж алла пугачевва

Тогда были другие кумиры и полагалось знать биографию и чуть ли не состав семьи одного мужичка с бородкой и в кепке.
разница не особо велика.

§ Victor Yang
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7920
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.03.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глупость какая-то. Ну или надо этих звезд обязывать перед ЕНТ ввязываться в громкие и резонансные скандалы. Я вот про Есентаеву узнал только когда ее муж избил - в новостных лентах РК каждая третья новость про это была.
Ну не вяжутся эти личности ни с какой наукой! Как-то давно, лет 8 назад, смотрел "Свою игру". Один из игроков ответил на какой-то сложный вопрос, следующим вопросом был портрет какого-то американского смуглого актера, на что этот игрок, неуверенно так, вопросительно ответил: "Майкл Джексон?".
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Николай
Re: На ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и...




Отправлено: 03.03.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо поливать грязью Гену Головкина,
тем более, не зная этого спорта, даже ве-
совых категорий! Головкин и Кузин-наши
спортсмены, которые достигли больших вы-
сот в спорте, мы гордимся ими. За Димаша
вообще молчу... Ничего не имею против то-
го, что в РФ гордятся Пугачевой и Галкиным.
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