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≡ Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались россияне через границу с Костанайской областью		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались россияне через границу с Костанайской областью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27374
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наряд пункта пропуска "Аят авто" Костанайского пограничного отряда задержал 42-летнего гражданина Российской Федерации, который пытался провезти через государственную границу ГСМ – 22 тонны АИ-92.
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Хохол
Re: 22 тонны бензина и 4 центнера цветов пытались незаконно...




Отправлено: 03.03.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"А в пункте пропуска "Кайрак авто" Костанайского пограничного отряда 36-летний гражданин Российской Федерации был задержан за попытку провоза в Казахстан на автомобиле "Пежо" живых цветов весом 4 центнера.

Чёт в заглавии нестыковка , цветы то хотели ввезти , а не вывести . Жалко мужиков , цены на цветочки в связи с наступающим женским днём взлетели уже на 50% .

§ Тимур Гафуров
Re: 22 тонны бензина и 4 центнера цветов пытались незаконно...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 268
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 03.03.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Чёт в заглавии нестыковка

Исправили, спасибо
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пэтриот
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров
Исправили, спасибо

Да видим как модер ,,исправляет,, , куда дели отзыв Моше ? Пишите уже тогда ,,удален,, , а то как-то некрасиво получается . Или уже играйте в свои ворота - уважения больше будет . В правилах форума только отпишитесь - публикуем только тех кто поддерживает редакцию .

* лимон
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.03.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Да видим как модер ,,исправляет,,

это да, какие двойные стандарты в модерации, зависимости нету, то сообщения с ссылками публикуют, то через время нет. тогда бы в личку писали какой пункт правил был нарушен в сообщении, было бы понятнее.
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112
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
куда дели отзыв Моше ? Пи

Очередная игра администрации сайта..
По видимому он опять плюнул на нас в комменте и чтобы было соломоново решение, стерли.
А по теме так всегда вывозили и в сумках тоже много вывозят.
Думаю это хорошо..

112
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато по сводкам Костанайская область оказалась самой пьющей в мире..
Ведь тут больше всего продается тоннами спиртного..
Вот это мы пьем..

112
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Бензин например так, повышают цены специально, чтобы россияне не вывозили, ладно.
А почему этого не делают спиртные олигархи?
Может лучше понимают экономику и рынок?
Да этим самозванцам нефтянникам или в государстве там кто сидит, нужно еще поучиться у спиртных и пивных королей, как делать бизнес, деньги..
А то повысили цену чтоб никто не покупал..
Вообще запретить тогда надо продажу бензина..

§ Ольга Колоколова
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2105
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
куда дели отзыв Моше ? Пишите уже тогда ,,удален,, , а то как-то некрасиво получается
Само делось. К сожалению, была допущена неточность в заголовке. При исправлении в таком случае из ветки исчезают комментарии. К счастью их было немного - 2-3. К несчастью - ни один не содержал в себе ничего ценного. Завзятые форумные тролли звали друг друга смачно нафлудить. Никто из пользователей ничего ценного не потерял.
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112
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Завзятые форумные тролли звали друг друга смачно нафлудить. Никто из пользователей ничего ценного не потерял.

Ну если только так..
Я так вообще не потерял ничего, но Моше думаю не тролль, пишет то от своего имени..
А с троллями, скрывающимися за масками, так и надо поступать.
Наконец то хоть обратили внимание на них..

TT
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
но Моше думаю не тролль, пишет то от своего имени..
А с троллями, скрывающимися за масками, так и надо поступать.
Наконец то хоть обратили внимание на них..


Почитай определение троллинг....

§ самый умный
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 03.03.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гражданин Российской Федерации пытался вывезти 22 тонны АИ-92 из Казахстана


Министры узнают - еще выше цены на бензин поднимутся, чтобы желания не то что вывозить, покупать отпало! 8-)
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112
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
цены на бензин поднимутся, чтобы желания не то что вывозить, покупать отпало!

Господи, я думал 22 тонны спирта вывезли..
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