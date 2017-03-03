Цитата: куда дели отзыв Моше ? Пишите уже тогда ,,удален,, , а то как-то некрасиво получается Само делось. К сожалению, была допущена неточность в заголовке. При исправлении в таком случае из ветки исчезают комментарии. К счастью их было немного - 2-3. К несчастью - ни один не содержал в себе ничего ценного. Завзятые форумные тролли звали друг друга смачно нафлудить. Никто из пользователей ничего ценного не потерял.