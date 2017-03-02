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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2504
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
который может себе позволить постоянно летать в Бахрейны на отдых .

-опять завидуешь, у меня же бонусы на этих линиях.... последний раз купили мне билеты за 150 долларов в оба конца... до Астаны....
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2504
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Они же не только штрафуют , но и консультируют и информируют граждан . А если Вы сами стесняетесь к ним подойти , то просто встаньте на машине под этот знак , и они сами подойдут к Вам с консультацией .

-ответ для товарища Украйнца....сегодня получил ответ от редколлегии НГ.....Ваше сообщение о стоянке размещено в рубрике Вопросы редакции. Позже попытаемся получить комментарий от ДВД.
-жуем попкорн, и ждем квалифицированного ответа от ДВД....а пока, я заезжаю на парковку в соседние дворы....хитрый стал, однако)))))))))
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 02.03.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
сегодня получил ответ от редколлегии НГ.....Ваше сообщение о стоянке размещено в рубрике Вопросы редакции. Позже попытаемся получить комментарий от ДВД.

Вам , Уважаемый Доктор Сизо , надо как то обкультурить тогда свой вопрос . А то на Ваш вопрос :"Кто секёт и почему буханка снимает водителей ?" , пресс службе ДВД как то западло будет отвечать . Они подумают что вопрос задал не член Партии , пенсионер и просто гражданин , а какой то гопник .

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2504
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.03.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вам , Уважаемый Доктор Сизо , надо как то обкультурить тогда свой вопрос

-понимаю, погорячился.... но, опять засветилась та самая буханка....которая на Ютубе, в прошлом году, получила рекордное количество лайков....за скрытную сьемку...не было того смелого мальца....со своими вопросами....
-вроде, запретили им стоять на одном месте....бензин, что ли экономят....он же у них казенный, вроде....
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§ аргентина -ямайка
Re: Флуд и оффтопик
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 02.03.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все сходиться . Как я и писал ранее . нЕ зря он красный галстук надевал . Слушаем внимательно . В Америке начинается перестройка . Обращение президента СшА
Прям как КПСС . Мы победили фашизм .... (они что там охренели ) коммунизм они победили . до сих пор расхлебываем .

[Исправлено: аргентина -ямайка, 02.03.2017 - 17:13]
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Закончилось все традиционно: бездарным мордобоем и острым приступом троллинга. Тема закрыта.

В оправдание модератора, которому давно бы уже прекратить бессмысленную и неумную перепалку: развести ээээ... разбрасывание органических удобрений - легко. Уследить за любителями поиграть фекалиями куда сложнее. Но тут (к особо возмущающимся) - что разбрасываете, господа, то и нюхаете. Извините, уборщик не успевает.

Ну вот только не надо..
Модератор не вычисляет айпи или тролля под несколькими именами..
И разговор шел именно об этом, не по теме, согласен..
Но пора обратить уже на это внимание, а не уничтожать честных и порядочных пользователей методой "толпы"..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И я например как тоже честный и порядочный человек, никогда не прячусь под маской нескольких ников..
Это давно как пошло уже..
Потому что сразу надо приручать к этому, а не смотреть сквозь пальцы, когда дело дойдет до точки кипения..

§ Ольга Колоколова
Re: Флуд и оффтопик
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2102
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 03.03.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Модератор не вычисляет айпи или тролля под несколькими именами..
Вот тут не поняла. Иногда вычисляет, иногда - нет. При динамическом айпи - это вообще дело малоблагодарное. Если очевидно ловим за руку (кое кто на форуме наверняка помнит такие случаи) - стараемся сообщить в личку. Незарегистрированных трем. Еще раз - если заметили или успеваем. Заметили вы? Сообщите в личку модератору , мне. Виталию.

А методой толпы, 112-й - это, скорее, по-вашему. Страшно в ветку заглянуть бывает, когда вы в гневе, а модератор в поту. Как в романе у Хмелевской, "Все красное"). 1001 пост и все о том же. А редакции точно некогда сидеть и постоянно подкидывать фекалии на вентилятор. работают все. Это, к сожалению, прерогатива некоторых пользователей.

Цитата:
И я например как тоже честный и порядочный человек, никогда не прячусь под маской нескольких ников..
Конечно нет) А 112 и 211 - это так, средство выразительности)

[Исправлено: Ольга Колоколова, 03.03.2017 - 14:07]
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321
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
развести ээээ... разбрасывание органических удобрений - легко. Уследить за любителями поиграть фекалиями куда сложнее. Но тут (к особо возмущающимся) - что разбрасываете, господа, то и нюхаете. Извините, уборщик не успевает.


грубо и неумно.

Цитата:
112:
Но пора обратить уже на это внимание, а не уничтожать честных и порядочных пользователей методой "толпы"..


ты заплачь, тебе платочек дадут, разнылся мальчик.
иди, вчк тебя приголубит.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Иногда вычисляет, иногда - нет. При динамическом айпи - это вообще дело малоблагодарное. Если очевидно

То есть он вместо того чтобы читать все наши многочисленные басни, еще и занимается работой профессионала айтишника и сидит напичканный как хакер мониторами и вычисляет анонимов?

Бывалый
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.03.17 - 14:09
Комментарий удален модератором.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 03.03.17 - 14:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 03.03.17 - 14:14
Комментарий проходит проверку.
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