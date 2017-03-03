112 Re: Похититель хонорика пояснил, что пошел на преступление ради... #9







Отправлено: - 13:39 Цитата: Алиса:

забыла еще про эту обязательную составную часть предела мечтаний ...

Дошло до чего, казахстанские детишки, а конкретно моя родственница не по крови, но все равно, выложила фото что она ЕСТ..

Еще пока..

В Суши бар или куда там пошла один раз в году и сфотала..

Как будто она каждый день это ест, хотя казалось бы, купи пленку, рис, крабовые палочки и делай это дома сама, тогда и фотай..

Тогда это здорово.

Как я курей..

А тут думаешь действительно, ТС довел детишек до того, что они еду фотают уже, вместо мерседесов..